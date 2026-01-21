民眾受困阿布達比55天全靠韓國瑜救援？鍾佳濱還原真相打臉

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今(1/21)表示，雲林一對陳姓夫妻日前在阿布達比受困55天，經民進黨雲林立委劉建國、外交部處理後，順利返台，未料國民黨竟演出一場救援秀大外宣，感謝立法院長韓國瑜，而國民黨立委張嘉郡還誣指外交部的付出，完全是顛倒是非，抹煞外交部的努力與辛勞。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，資料照，許詠晴攝

鍾佳濱指出，陳姓夫妻去年跟團前往土耳其旅遊，但在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，因阿布達比的AI系統錯誤，將陳先生誤指為通緝犯，遭當地警方帶走，後在劉建國、外交部、辦事處積極處理後，陳先生在歷經55天驚魂記後，終於在今年1月17日順利返台。

鍾佳濱表示，陳先生返台後，國民黨立即展開鋪天蓋地的大外宣，不僅是邀請陳姓夫妻到立法院，舉辦一場盛大感謝韓國瑜、張嘉郡救援的大秀。甚至張嘉郡還搞不清楚狀況，在記者會上就隨意誣指外交部同仁救援上的付出。

鍾佳濱指出，昨日記者會中「張嘉郡指控外交部一開始要求該對夫妻自己聘請律師，在韓國瑜與她的要求下，後續外交部才積極介入幫助」。但事實上，真相是律師本來就是必需聘請的，才能後續接見、營救等作為。

鍾佳濱說，劉建國在獲知訊息後，第一時間就連絡外交部全力協助，辦事處同仁也積極協助陳姓夫妻在當地聘任可信任的律師；卻被扭曲成外交部要求民眾自己聘律師，經由他們介入，才有積極幫助，完全是顛倒是非，抹煞外交部同仁的努力與辛勞。

鍾佳濱表示，自稱雲林女婿的韓國瑜，接獲雲林鄉親受困阿布達比的第一時間，不是用立法院長的高度，協助處理雲林鄉親的問題，反而是轉交張嘉郡，但顯然的張嘉郡至今仍然搞不清楚到底整個營救的過程是什麼狀況，只想匆匆忙忙的跳出來收割政治紅利。

鍾佳濱說，對於國民黨以及韓國瑜、張嘉郡的收割行為，在網路上也引發知情的媒體人不滿，直接PO文表示「整件事平安落幕的關鍵人物，就是劉建國」。被廣大的網友按讚分享，甚至有網友製圖支援，顯見民眾對於收割、攬功行為的厭惡。

鍾佳濱表示，國人在國外遇險，身為民意代表本來就應該積極援助。但如果連實際狀況都搞不清楚，卻硬要攬功在自己身上，相信人民眼睛絕對都是雪亮的，不會被這種低俗的伎倆蒙騙。

