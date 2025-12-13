民眾吃到未熟麥克雞塊 麥當勞坦承作業疏失 致歉將退費

有民眾在新竹縣一處麥當勞購買4塊麥克雞塊，咬下後發現口感軟爛、外皮不脆，吃下雞塊後卻發現未熟，麥當勞今天（13日）聲明坦承作業疏失，致歉並將辦退費；竹縣衛生局說，將依食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查。

有民眾在新竹縣一處麥當勞購買4塊麥克雞塊，發現未熟，麥當勞13日聲明坦承作業疏失。（中央社資料照）

這名當事人接受媒體訪問說，他在昨天晚上6時在竹縣1處麥當勞購買4塊麥克雞塊、玉米湯與薯條等，咬下雞塊時，卻發現雞塊沒熟，事件發生後至今仍感到反胃，目前無法再吃麥當勞，只要想到就想吐。

台灣麥當勞發布聲明表示，是因作業疏失，產品炸製時間未完全所致，對於顧客拿到不符炸製標準產品已致歉。已嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序。後續也多次與顧客聯繫，希望補製產品及贈送貴賓券，但均未聯繫上，將持續聯繫並退費；未來將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似事件再發生。

新竹縣衛生局長殷東成向中央社記者表示，將依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將依食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查；若查獲食品安全或環境管理相關缺失，將依違規事實及適用法規條文辦理；如屬可改善事項，將輔導業者立即改善。對此，麥當勞說，配合相關稽查。