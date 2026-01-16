民眾哀號租屋補貼遭追回 專家酸：政府還好意思說取代社會住宅？

近期有不少民眾反映，收到政府的公文，要求繳回過去領取的租屋補助，讓不少人感到崩潰。對此，Our都市改革組織政策研究員洛書（廖庭輝）直言，這正是我們之前一直在談的「租屋資訊不透明」與「為了衝租補數量，隨便審查」造成的惡果。

近期不少民眾反映租屋補貼遭政府追回。（資料照／中天新聞）

近期有民眾反映收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文，內政部國土署表示，租金補貼自去年起，由地方政府負責受理申請及溢領審查確認，去年六都溢領件數約2.1萬件，未來將請地方政府核實資料。至於被要求繳回溢領者，國土署說可循機制分期付款。

對此，洛書今（16）日在臉書發文，按照《三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定》第5點，租賃建物需按住家用稅率課徵房屋稅，或登記主要用途含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣，若不符合，地方主辦機關應予駁回。也就是說從制度上來看，這些案件一開始就不該被核定通過。

洛書直言，事實上，在2021年以前的租金補貼制度中，申請人本來就必須提供「租賃房屋符合規定的證明」。最簡單也最常見的，就是申請建物登記第二類謄本。第二類謄本不會揭露所有權人完整姓名，任何人都可以申請，只要帶身分證到地政事務所，或用自然人憑證到超商列印，就能清楚看到「主要用途」是否符合補貼規定。

租金補助溢領件數和原因。（圖／洛書臉書）

洛書提到，但在300億租補上路後，政府為了在短時間內衝高核定戶數，一方面大力宣傳「申請租補不需要房東同意」，另一方面也把這些證明文件的要求全部拿掉。這樣的設計，從簡政便民的角度來看並非不能理解，但代價是所有審查責任，必然回到政府自己身上。

洛書指出，如果政府透過資料勾稽發現不符合規定，合理的作法只有一個，就是直接說清楚法規原因並駁回申請。但問題是案件數量暴增、審查又不夠細緻，結果就是大量不符合規定的案件被核定通過。

洛書續指，從民眾的角度來說，只要依照申請書載明的內容備齊資料，且收到政府正式核定的公文，自然會認為「這樣就是符合資格了」，不可能再自行懷疑、甚至反過來幫政府做資格審查。

不少民眾哀號一口氣被追回好幾萬的租屋補貼。（圖／pixabay）

更現實的是，很多房東正是因為「你有租金補貼」，才調高租金；而房客也是在把租補納入負擔評估後，才接受這個價格並簽下合約。如今補貼被一口氣追回，房租卻早已調高繳出去了、合約也無法回頭，租屋族就這樣成為政策設計與行政失誤下的受害者。

最後洛書質疑，連發個錢都可以搞出這麼多鳥事，政府還好意思說要用租金補貼取代社會住宅？

