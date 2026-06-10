民眾問：何時要審總預算？葉元之竟回「人一綠腦就殘」
政治中心／綜合報導
國民黨立委葉元之因爭取敬老卡權益在社群平台發文，沒想到留言區卻意外引爆口水戰！葉元之 8 日在 Threads 分享自己質詢交通部的影片，為長輩爭取權益並對執政黨開嗆。不料，有民眾不買單，直接在留言區高聲質疑卡關的「總預算」何時才要審，未料葉元之非但沒有正面回應政策進度，反而直接暴衝回嗆該網友「人一綠腦就殘」，公然辱罵的言論一出，瞬間讓全網看傻眼，引來排山倒海的砲轟。
葉元之PO出自己的質詢片段，質詢交通部嗆「別再找理由」。（圖／翻攝自葉元之Threads）
爭取敬老卡買對號車票 葉元之拍片質詢交通部嗆「別再找理由」
國民黨立委葉元之日前在 Threads 貼出自己的質詢片段，針對目前敬老卡無法在台鐵人工櫃檯與自動售票機購買對號座車票的問題，向交通部長陳世凱和台鐵總經理馮輝昇強力質詢，希望能幫長輩們爭取更便利的福利。葉元之更在 PO 文中高調寫道「對長輩好一點會怎樣？民進黨別再找理由了。」試圖透過影片展現自己為地方爭取權益的立委形象，卻沒想到這番言論隨即引來不滿總預算卡關的民眾留言叫陣。
面對民眾質疑，葉元之竟開嗆「腦殘」。（圖／翻攝自葉元之Threads）
民眾喊話何時審2026總預算？立委暴衝回嗆「腦殘」引爆全網圍剿
面對葉元之的質詢影片，有民眾看不下去直接在留言區開嗆：「你真的要當立委還早啦，最簡單的是先把今年預算審過可以嗎？什麼時候要把 2026 年預算審過？你說啊！2027 預算又要來了喔，什麼時候要審預算啦！」眼見民眾緊咬預算案不放，葉元之竟拋下民代格局，直接怒嗆對方「人一綠腦就殘」。這句極具侮辱性的回應瞬間引爆網友怒火，留言區立刻被砲轟灌爆，大批網友憤怒表示「請問這立委誰選的，這回答還以為是假帳號」、「立法委員公然侮辱國家公民喔？誰給你的勇氣啊」、「當立委還當出優越感，人民選出來的然後罵人民」、「這就是國民黨立委的格局」。葉元之原本想藉質詢影片加分，卻因這句「人一綠腦就殘」的失言風波，讓焦點完全模糊。
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原文出處：民眾留言問：何時要審總預算？葉元之竟回嗆「人一綠腦就殘」全網看傻眼
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