民眾喊帶小孩遭發寧靜車廂圖卡 高鐵：無此事勿以訛傳訛

台灣高鐵表示，10月13日起全車隊更新文宣內容，故今日高鐵車廂並不會有寧靜車廂文宣。示意圖。（本報資料照片）

高鐵寧靜車廂話題不斷，今有民眾在臉書反映，家人帶小孩搭高鐵，孩子未吵鬧、玩玩具發出聲響，卻被高鐵人員發卡勸導，質疑寧靜車廂政策不包含孩童卻仍勸導。台灣高鐵澄清表示，清查所有車次並詢問同仁，無發放文宣卡片情事，勿以訛傳訛造成家長恐慌，更引發不必要對立。

台灣高鐵表示，今接獲反映、詢問，有民眾臉書描述其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵重申，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

為避免誤會，高鐵並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵提到，懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立，期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

