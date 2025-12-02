民眾喝進「小強」 日出茶太：全台停業清消1天

台北市 / 綜合報導

食安問題又一樁！有民眾在日出茶太台北美麗華門市購買珍奶，喝到一半感覺吸到異物，沒想到吐出來竟然是一隻完整的小蟑螂。

對此台北市衛生局已派員稽查，發現熱水機旁的管線孔洞沒有密封，確實可能會導致蟑螂入侵；而日出茶太也宣布，全台分店將在兩周內，同步暫停營業一天進行清消，改善衛生狀況，針對權益受損的顧客，也願意協助處理後續退款及補償事宜。

