民眾嘆百年古蹟「台中州廳」如廢墟 市府曝原因：已不符現代安全需求

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中州廳正全面推動修復再利用計劃，不過有民眾近日路過該處，卻發現州廳廣場滿是鋼筋、廢棄建材，現場宛如拆除工地，感嘆古蹟如廢墟一般。台中市政府對此說明，州廳廣場因年久未整修，地坪多處損壞凹陷，加上過往水池設計造成動線阻隔，已不符現代安全需求，經依規報請文化部同意並邀請專家學者嚴謹審議通過後，展開花圃及噴水池等老舊設備拆除改善工程，以恢復人本動線，維護市民安全。

台中州廳景觀及再利用工程先前歷經縝密、嚴謹之專家審議程序，目前工程均按計畫如期推進。（圖／市府提供）

文化局表示，原有廣場區域過去常出現人車相爭、視線死角等問題，長期車輛輾壓導致地坪凹陷破損、積水等狀況。為提升安全與公共效能，市府依文化資產保存法及古蹟修復及再利用辦法進行改善，完工後將成為公共活動場域與洽公民眾的友善步行區，兼顧文化價值與使用效益。

廣告 廣告

文化局也說，國定古蹟修復再利用工程依法均須經中央文化部同意與審查，台中州廳景觀及再利用工程先前歷經縝密、嚴謹之專家審議程序，目前工程均按計畫如期推進。

文化局強調，台中州廳是城市重要記憶與文化資產，此次廣場修復是在尊重歷史脈絡基礎上，透過更安全、更友善的空間設計，迎接未來開館使用，期望為市民打造共享且具有文化意涵的公共場域，並展現州廳建築跨越百年的永恆魅力。

更多FTNN新聞網報導

英雄歸來！台中隊緊急馳援宜蘭蘇澳救災 市府：發揮互助精神

台中人注意了！明年元旦起「未投保」無法租借YouBike 理賠金額最高達百萬

台中購物節登錄發票能抽房子！「十期蛋黃區精品宅」市價近千萬

