民眾嘆「台中州廳廣場」像廢墟 噴水池.花圃全拆光

台中市 / 綜合報導

擁有百年歷史的國定古蹟台中州廳，是台中市政府舊址，2020年開始進行修復工程，5年過後，民眾發現州廳廣場像廢墟一樣，滿地都是殘破建材，過去廣場的噴水池跟花圃也全被拆除，不少人覺得可惜。市府說，廣場因年久沒整修，加上水池設計造成動線阻隔，經過審議後才決定要拆除花圃噴水池，明年完工後將成為公共活動場域，以及洽公民眾的友善步行區。

施工現場滿地都是破碎的瓦礫堆，還有怪手來回移動，這裡是位在台中市西區的台中州廳，是台中市政府的舊址，擁有超過百年歷史，被文化部列為國定古蹟，市府從2020年開始封館進行修復工程，但如今五年過去了還沒完工，眼前這景象有民眾直呼像是廢墟，民眾說：「真的像廢墟，戰爭過後的場景。」

不是民眾形容的太誇張，仔細比對施工前後，原本的台中州廳廣場上，有漂亮的花圃噴水池，但施工進行5年，噴水池整個被打掉，剩下滿地的瓦礫堆，民眾說：「至少要保持它該有老舊的東西，維修的方式，例如說重新上漆，而不是全部打掉重來。」不少民眾希望，未來能還原過去州廳外的樣貌，但這次的廣場修復，市府決定要把過去的花圃以及噴水池通通拆除。

台中市議員（民）江肇國說：「請問這樣子有再造歷史現場嗎。」台中市議員（民）陳雅惠說：「原本應該是城市記憶的象徵，卻淪為亂挖施工的現場。」台中市文化局回應，州廳廣場因年久沒整修，地坪多處損壞凹陷，加上過往水池設計造成動線阻隔，不符合現代安全，才會決定要拆除花圃噴水池，未來將成為公共活動場域，跟洽公民眾的友善步行區，但如今這裡依然全是殘破建材，未來的新設計就看市民們能否接受。

