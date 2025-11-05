民眾嚇傻! 台南車站周遭建築焊接"火花狂噴"

南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

台南火車站附近一棟建築，五樓處正在進行廣告看版施工，被路過民眾拍下，工作人員焊接時火花四射，不斷往樓下噴，嚇得機車跟汽車都紛紛閃避，驚險畫面曝光，被戲稱為"台南煙火秀"，但工務局指出，這次施工沒有依法申請，必須進行改善。





橘紅色火花，從約五樓的高處，不斷宣洩而下，宛如火花瀑布。施工處火花四濺，嚇得下方車輛急忙閃避，這驚險畫面被路過民眾拍下，原來這裡是台南火車站附近，大樓廣告看板，正在施工，當時施工人員搭乘吊車，懸掛在高樓進行焊接作業，雖然下方有實施交管，但四處噴濺的火花，噴在路過車輛上，讓人看了捏把冷汗。目擊民眾：「我剛好住在對面，火花就像放煙火一樣，基本上我也不太知道，我只是好奇說，為什麼有火花，窗戶打開就看到，就是看到他們在作業，上面有兩個工人，他們就是吊車吊著，安全措施有做好。」

民眾：「太危險了（為什麼），如果那個火花噴射出來，樓下有人騎機車經過，也是不堪後果啦，我覺得很危險，至少防護措施要做好，（看到）可能會閃很遠。」這樣的畫面曝光，被不少民眾戲稱，是台南煙火秀，但火花狂瀉的畫面，仍讓不少民眾嚇壞，沒想到經過調查，此處施工其實並未合法申請。台南市工務局副局長王建雄：「東區北門路二段，建築物屋頂的廣告物，未依法申請，工務局將請行為人，限期改善或補辦手續。」臺南市職安健康處處長李炫昌：「焊接易引起火災的部分，應該要與建築物，或者是一些易引起火災的設施，採取隔離的一個措施，另外高空作業，必須要有防止墜落的設施，如果沒有呢最高處以30萬罰則。」工務局將請相關單位，進行正式申請，也要提高維安作業，要避免這驚險的"台南煙火秀"，再次上演。





