民眾在北車悼念牆旁撕「小橘書」成碎片！ 劉世芳回應了

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，也使被稱為「小橘書」的「台灣全民安全指引」再掀關注，但近日也有民眾在北車的悼念花牆旁，將「小橘書」撕成碎片並灑在現場。對此，內政部長劉世芳今（24）天表示，小橘書內容是當危機來臨時，有準備更安全，希望大家都有準備。

22日在台北車站的悼念花牆旁，中天記者直擊有民眾將「小橘書」撕成碎片並灑在現場，該名民眾還稱「那個是錢」引發圍觀；而捷運保全在接獲相關訊息後，馬上請清潔人員清掃。而隨機殺人案爆發後，小橘書也成討論重點。原內容有諸多危險情境因應，但未特別著墨隨機攻擊事件。

立法院內政委員會今天繼續審查《住宅法》修正草案等43案，劉世芳會前接受媒體聯訪，針對未來小橘書改版方向，以及預計印製預算等問題，劉世芳表示，115年度中央政府總預算案現在還在立法院，不敢確定明年立法院是否會讓他們再印小橘書，但會極力爭取。

劉世芳說明，目前總共發放680萬本，發放比例非常高，達86％。目前在偏鄉地區，尤其是16縣市，內政部透過包括宮廟人潮較多的地方宣導，效果非常好；若再加上這次北車事件，在都會地區的詢問度很高， 所以內政部現在按照國土安全辦公室的預定，把暴力襲擊、大規模恐攻案件放到小橘書裡面，會先放在官方網站上，若預算足夠，會編列在下一次更新版的小橘書裡。

針對台北市政府26日將在捷運市府站以及市府轉運站進行高強度的模擬演練，劉世芳說，尊重台北市警方的預訂，因為上週末的時候，台灣22縣市直到農曆過年之前有137場大型活動，不管是傳統年節活動或跨年歡樂活動，如果縣市地方警察局需要警政署協助的話，會全力協助，目前有申請的縣市是台北市與高雄市。

至於有民眾在北車撕毀小橘書，劉世芳強調，小橘書內容是當危機來臨時，有準備更安全，希望大家都有準備。

