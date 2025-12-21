民眾外帶砂鍋魚頭撈出蟑螂 嘉義店家致歉並加強清消

工作人員從熱氣蒸騰的大鍋裡，舀出砂鍋魚頭湯底、準備打包。嘉義市一家砂鍋魚頭名店，生意很好，不過卻有民眾20日去外帶砂鍋魚頭，在回家享用時，發現有咖啡色不明物體，用湯匙一撈，發現是1隻蟑螂。

有嘉義市民表示，「疏忽吧，但是我覺得這不應該啦。」「當下應該會、很直覺應該不會想再購買，會再觀察1次，看店家有沒有心要改善這個問題。」

民眾覺得，店家應該加強品管及衛生。21日上午來到餐廳，工作人員拿著酒精及抹布擦拭檯面，做開店前的清潔消毒；面對消費者質疑，業者致歉並出示前一晚的閉店作業報告，表示正在釐清環境及食安檢查流程。

沙鍋魚頭營運長林欣儀表示，「早上趕快跟消費者這邊做相關的聯繫，也希望跟當事者再釐清，今天早上也先延後開店了，進行全面的再清潔及大消毒一次，那像我們也請我們的夥伴們，也都正在釐清整個事件的來源。」

餐點出現蟑螂，讓名店品質受到考驗，除了業者自主表示，會檢查備料及出餐流程，加強異物防範，嘉義市衛生局獲報後，也表示會前往稽查、釐清原因。

