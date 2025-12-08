民眾夜衝合歡山武嶺放煙火 太管處：可罰3千元

民眾從汽車內拿出煙火，搬到合歡山武嶺亭下方、台14甲線公路旁，直接點燃施放，其他看熱鬧的人紛紛後退、拿手機拍攝，施放持續約26秒，過程都被武嶺亭即時影像監視器拍下。

事情發生在8日清晨6時許，警方接獲報案，立刻前往取締，盤查到當事人與尚未施放的煙火。

保七第九大隊副大隊長曾紹威說明，「當場找到當事人承認放煙火，並在車內發現許多煙火盒，依照《國家公園法》第13條第8款，規定禁止於園區內放鞭炮煙火，違反者可處罰新台幣3000元罰鍰。」

廣告 廣告

今（2025）年10月，中秋連假期間也有遊客在武嶺一帶放煙火，不但照亮夜空，現場更不斷有爆裂聲，太魯閣國家公園管理處隨即以今年9月才修訂公告的「太魯閣國家公園區域禁止事項」開罰。

太管處強調，這次已依法開單告發，並要求行為人清理煙火殘骸廢棄物，而燃放煙火若引起森林火災，還將面臨刑事責任與民事求償。

太管處合歡山管理站主任張淑貞表示，「特別提醒民眾到合歡山區來登山行為，不要燃放煙火、鞭炮，也不要心存僥倖，以身試法。」

星空守護聯盟創辦人劉志安建議，「有巡邏車可以加強巡邏，或者是增加攝影鏡頭，還是要多加宣導，讓民眾知道說不要來這邊施放煙火，畢竟在山區，尤其在國家公園，這都是很不當的事情。」

合歡山武嶺亭附近有國際認證的暗空公園，在地生態團體認為，放煙火雖非固定光源，但仍可能驚擾國家公園內的動物，建議警方增加巡邏頻率，並且加強對民眾宣導。