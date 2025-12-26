民眾小確幸 四項減稅明年上路

包含調高基本生活費等四項減稅措施明年起實施，圖為民眾在國稅局報稅。（示意圖，本報資料照片）

四項減稅明年起實施，包含調高基本生活費、調高長照特別扣除額、貨物稅減免包含無糖飲料及4項電器免貨物稅、延長電動車減免貨物稅及牌照稅5年，以及調高民國115年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額與課稅級距，前3項民眾明年就受惠；最後一項116年5月報稅時才適用。

迎接即將到來的115年，財政部26日表示將實施多項便民、利民措施，首先114年度基本生活費調整到21.3萬元，較113年增加3000元，以四口之家來算，最少可省稅600元，明年5月就可報稅，估計202萬戶受惠。

其次，立院三讀通過《所得稅法》修正案，將長照扣除額從12萬元提高到18萬元，並回溯自114年綜所稅，明年報稅就可抵扣，估35萬戶可受惠、減稅利益共10億元。

貨物稅減稅措施方面，立法院修正《貨物稅條例》，無糖飲料自明年起免徵貨物稅，4大電器包含電視機、錄影機、電唱機及錄音機都刪除課徵貨物稅。電動車亦免徵貨物稅，完稅價超過140萬元減半課徵，及免課徵牌照稅等優惠措施延長5年，至119年12月31日止。

最後，115年度綜所稅免稅額將從9.7萬元提高到10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元提高到13.6萬元，有配偶者從由26.2萬元調高至27.2萬元；薪資所得和身心障礙扣除額，各從21.8萬提高到22.7萬元；及各課稅級距調整等。四口之家可省稅約2200元到1.76萬元，受惠戶數上看700萬戶，不過115年度的免稅額和相關扣除額調整，要到116年5月報稅時適用，屆時民眾將有感減稅。

此外，明年報稅系統功能再精進，這次財政部為照顧特殊族群，首度將網頁版、手機報稅設置「無障礙空間」，將報稅系統導入報讀軟體，提供視障族群也可以自行完成報稅；此外，強化一般報稅系統的顏色對比度，讓色弱、色盲的族群能夠看得更清楚。

財政部官員表示，以前離線版的報稅系統曾設計導盲鼠協助視障朋友報稅，但多年為維護，且為了提升視障族群自行報稅的方便度，首度推出網頁及手機報稅系統設置無障礙專用版，讓特殊需求者報稅能更輕鬆、更簡便。