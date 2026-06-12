民眾巧遇金鐘國吃雞肉飯 店家：根本不知道

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韓星金鐘國、秋成勳與ZICO近日來台拍攝韓綜《真男人的旅行法》第二季，11日晚間三人驚喜現身嘉義文化路夜市，品嚐火雞肉飯等在地美食，引來大批民眾圍觀搶拍。

民眾目擊韓星金鐘國等人在嘉義文化路夜市吃雞肉飯。圖／翻攝自Threads@030yeee_816

下著雨的嘉義文化路夜市11日晚間出現小騷動，目擊粉絲興奮喊，「天啊是金鐘國，我真的會瘋掉，他真的很壯欸」，因為韓星金鐘國就在她前面吃火雞肉飯，同行的還有秋成勳和ZICO。

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三人無預警在11號晚上9點半左右現身嘉義市東區的火雞肉飯店，疑似冒雨錄製韓綜，就連店家老闆也非常意外，當事店家表示，「明星來嘉義又來我們這裡吃飯很稀奇，那是聽他說才知道，不然我們也不知道，認識他們就不稀奇了」。

店家提供的畫面也可以看到三人和一般民眾同桌吃飯，氣氛很好。圖／當事店家提供

從店家提供的畫面也可以看到，三人和一般民眾同桌吃飯，氣氛也是好到不行，也讓不少巧遇偶像的粉絲又驚又喜。

嘉義／鄭寧寧 責任編輯／王怡晴

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