民眾帶馬上武嶺 太管處：違規將依法開罰
記者林中行／花蓮報導
太魯閣國家公園感理處合歡山管理站接獲民眾通報，有關民眾攜帶馬匹至武嶺，立即與保七總隊第九大隊合歡小隊前往巡查了解情況。
太管處表示，有關民眾騎馬上公路，其行為已違反道路交通管理處罰條例規定，現場南投縣政府警察局仁愛分局翠峰所警員已依道路交通管理處罰條例製單舉發。
太管處指出，依據國家公園法第十三條第八款及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定：「禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區(公路沿線除外)。
除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區」。經查武嶺停車場係屬太魯閣國家公園的遊憩區，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但是否違反停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，太管處將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項之規定，最高可處罰鍰新臺幣三千元。
太管處強調，本處轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，一旦發現違規事項，查證屬實將依法開罰，太管處亦持續聯合保七總隊第九大隊加強巡邏取締，請所有遊客上山時遵守國家公園法相關規定、注意自身安全，以維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。
