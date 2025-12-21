民眾怕爆狂問「小橘書」何時到 內政部曝進度：三縣市24日起發放

內政部長劉世芳下鄉宣導《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）家戶發放作業。內政部提供



北捷連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，並關注「小橘書」發放進度。內政部今（21）日表示，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中；第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於24日起開始發放。

內政部今發布新聞稿表示，自11月中旬起正式啟動《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。截至12月19日止，全臺完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。

內政部說，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全臺已發出680萬2556份，前3梯次已發放86.32%，其中臺北市、臺南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

