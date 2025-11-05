民眾怕詐騙 普發現金登記觀望

普發現金1萬元，11月5日起開放為期5天預登記，特定族群（如領取勞保年金、國民年金、老農津貼等）11月12日直接匯入帳戶，ATM領現11月17日開放，郵局領現11月24日開放。圖為5日普發現金1萬元預登記示意圖。（陳俊吉攝）

普發現金「登記入帳」5日上午8時開始預登記，首日開放身分證字號與居住證尾數「0、1」，直到晚間8時完成登記人數僅97.6萬人，首日可望突破百萬人，仍有不少民眾擔心被「詐騙」，對「登記入帳」抱持觀望態度。財政部強調，普發現金官網只有1個，就是「10000.gov.tw」，其他都非官網，發現就會封鎖。

普發現金1萬元領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。為了確保官網運作順暢，因此剛開放前5日進行分流登記。11月5日開放0、1登記；6日是尾數2、3登記；7日是4、5；8日開放6、7；9日則是8、9；10日之後就不再限制。

財政部昨天上午8點開放登記，實測不用50秒就能登記完畢，官網流暢不卡卡。但截至晚間8時完成登記人數仍未破百萬，2023年那次普發現金，同時段即達103萬餘人完成登記。不少網友坦言「詐騙氾濫，都讓人害怕」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM」，寧願親自跑一趟郵局或ATM領現。

財政部官員不諱言，偽冒的網站確實相當猖獗，財政部自10月31日到11月2日，就發現4個偽冒網站，由於偽冒網址、釣魚網站會騙取民眾的個資、甚至侵害民眾權益，所以不少民眾對「登記入帳」心生疑慮。

藍委賴士葆在立法院財委會質詢時表示，現在民眾很怕被騙，所以財政部提供3大「教戰守則」不要點簡訊或Line連結、不要自動櫃員機（ATM）轉帳，以及只認「.gov.tw」，但還是有很多非「.gov.tw」的網站。

面對民眾擔心上網登記被詐騙，民進黨祕書長徐國勇5日在黨內直播節目「午青LIVE」表示，民進黨所有黨公職服務處會掛「便民服務站」布條，不會操作、擔心詐騙的民眾可尋求協助。不過他話鋒一轉，指有人說台灣詐騙怎麼那麼多，「全世界詐騙國家很多啦，台灣不是唯一的一個國家」，還說「在犯罪學裡，台灣並不是最差的」。

民眾黨昨召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌也責成祕書長周榆修提供便民領取服務；各地方黨部、每位公職的服務處掛設布條，設立「國會還財於民！普發一萬民眾服務站」，協助民眾上網登記。國民黨新北市議員蔡淑君臉書粉專提醒民眾不要相信來路不明的簡訊或連結，服務處工作人員也會協助民眾上網登記。