民眾憂個資外洩欲換身分證字號？內政部：僅錯誤、重複或特殊情事可變更

記者盧素梅／台北報導

全台2300多萬筆戶政資料先前外洩，有媒體報導，民眾想換身分證字號，卻被內政部設下重重關卡阻擋。對此，內政部今（31）日表示，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏，且我國身分證統一編號採一人一號制度，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部表示，關於2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏。戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全。

廣告 廣告

內政部並表示，同時透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄亦長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

內政部並表示，另外，我國身分證統一編號係採一人一號之身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。2017年間有個案透過藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月因此召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事，惟該次會議決議身分證字號，為識別個人身分之專屬代碼，不宜任意變更，僅身分證字號末碼4及含3個4以上之諧音不雅列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。

內政部指出，至個資外洩如有遭損害之具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更。媒體報導之個案已進入訴訟程序，內政部將尊重司法判決。

更多三立新聞網報導

公務員注意！涉國安人員赴中探親奔喪限縮為「三等親內」 元旦上路

跨年、元旦全國37場活動 內政部：將動員逾萬名警力戒備

人臉辨識設備遭爆「中國製」！內政部要廠商說明：移民署全面停用

內政部明年元旦起推出3項新措施 中低收入戶免費使用公立火化場

