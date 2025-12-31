民眾憂洩個資欲換身分證字號遭阻？ 內政部：僅錯誤、重複或特殊情事可變更

台北市 / 林禎倚 綜合報導

全台2300多萬筆戶政資料先前外洩，有媒體報導，民眾想換身分證字號，卻被內政部設下重重關卡阻擋。對此，內政部今（31）日表示，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏，且我國身分證統一編號採一人一號制度，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部表示，關於2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏。戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全。

內政部說明，同時透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄也長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

內政部指出，我國身分證統一編號採一人一號之身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部舉例，2017年間就曾有個案藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事，因此該次會議決議身分證字號，為識別個人身分專屬代碼，不宜任意變更。

內政部說，僅諧音不雅等列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。至個資外洩如有遭損害的具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更，而媒體報導個案已進入訴訟程序，內政部將尊重司法判決。

