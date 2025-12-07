地方中心／黃富溢 宜蘭報導

休假消防員，成功從死神手裡搶人！昨天（6日）晚間，在宜蘭羅東的一間羽球館，有一名休假的消防員〝林君軒〞，他打球打到一半時，突然聽到有民眾昏倒、沒脈搏，立刻衝上前查看，跟護理師球友配合，實施CPR和AED，成功挽救一條寶貴性命。

救護人員：「他意識已經（恢復），有啦他已經回來，接手。」

羽球館裡，多名救護人員，圍在一名男子身邊，緊急幫他進行CPR，但仔細一看，主要實施急救的，也是一名穿著運動服的男子，事後身分曝光，原來他是一名消防員。

在場民眾：「有一個消防員有協助，確實是他有做這些（急救）事情，那有使用AED的部分。」

休假不忘救人使命！ 消防員合作護理師羽球館搶命

民眾打羽球昏倒"沒脈搏" 休假消防員聯手護理師搶命

羅東消防分隊隊員林君軒：「當下我是打球打到一半，接觸那一位球友之後，我就發現說，他的臉色開始有點發紫，就可能有點缺氧，呼吸有點急促，進行胸外按壓，大概進行1到2個循環左右，他就開始對痛有反應，就開始醒來。」

事情發生在6號晚上9點多，宜蘭羅東鎮體育路羽球館，休假的30歲消防員林君軒，一聽到有人倒地沒有脈搏，立刻跟另一名護理師球友合作，實施CPR跟AED，成功從死神手裡搶人。

羅東消防分隊隊員林君軒：「我們平常救護出勤，就是要去接觸患者，所以我們看到這類的狀況，當下會有點緊張啦，因為想說發生什麼事情，但很快的就是有透過，平常的日常的救護訓練的所學，其實很快就幫助到他。」

休假不忘救人使命！ 消防員合作護理師羽球館搶命

林君軒謙虛的說，整起事件的成功不是他一個人的功勞，自己只是在對的時間、對的位置，做了應該做的事。

羅東消防分隊隊員林君軒：「從事消防生涯10年左右，到現在是沒有遇到目擊OHCA這部分，上班的救護經驗，是沒有遇到目擊倒下的，大概這真的是第一次。」

消防員關鍵時刻冷靜應對，成功拯救寶貴性命，不光展現平常扎實訓練，更把使命感，發揮極致。

原文出處：休假不忘救人使命！ 消防員合作護理師羽球館搶命

