民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

（中央社記者林長順台北5日電）彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。北檢認為，2人並無具體惡害通知，今天處分不起訴。

彭男、李女去年9月12日晚間參加「守護公館圓環」活動，翌日凌晨近1時許手舉噴有紅漆的蔣萬安黑白照片，及印有「死亡」字樣的字卡，呼喊「請瞻仰蔣公遺容，蔣萬安跟著公館圓環一起死了」等語。

台北市警察局中正二分局認為，彭、李所為致生危害蔣萬安的安全，依犯刑法恐嚇危害安全罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

檢方認為，彭、李以舉字卡、照片及喊話方式宣布公館圓環死亡，並指民眾對蔣萬安的民意、好感跟著公館圓環也死了，只是以行動表達對於公館圓環拆除的具體想法。

北檢認為，彭、李所為並沒有對蔣萬安生命、身體、自由、名譽、財產做具體惡害通知之意，難認有何恐嚇危害安全的主觀犯意。蔣萬安於本件發生後，亦未向員警報案或提出告訴，處分不起訴。（編輯：蕭博文）1150105