民眾抗議捷克國家博物館 要求掛回烏克蘭國旗 (圖)

從烏克蘭國旗到故宮海報 捷博館外牆意見交鋒
（中央社記者劉郁葶布拉格特稿）從烏克蘭國旗、人類祖先化石宣傳海報，到如今的故宮展覽海報，捷克國家博物館外牆懸掛什麼，一直是捷克社會關注與討論的焦點，同時反映文化、政治與公民意識在公共空間的交鋒。中央社 ・ 16 小時前
捷克國家博物館外牆故宮文物展海報 (圖)
捷克國家博物館10月底換上「故宮文物百選及其故事」的海報，宣傳故宮在捷克展出131組件珍寶，以及「翠玉白菜」首次來歐洲。圖攝於11月6日。中央社 ・ 15 小時前
院版財劃法 25日朝野首波攻防
行政院版《財政收支劃分法》修正草案亮相後，在野態度備受關注。民進黨團書記長陳培瑜22日呼籲藍白理性討論外，並透露立法院長韓國瑜21日曾找藍委賴士葆、林思銘與政院官員交換意見。賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。中時新聞網 ・ 8 小時前
總統：高鐵延伸與鐵路高架化 若如期推動宜蘭更發展
（中央社記者溫貴香新北市22日電）總統賴清德今天出席新北市宜蘭同鄉會時表示，陽明交大第2期醫院擴建工程已開始，預計2027年完工，高鐵延伸至宜蘭計畫已通過環評，且宜蘭到羅東鐵路高架化的環評也通過，這些重大建設若能如期推動，就可打通宜蘭交通任督二脈，未來宜蘭會更加發展。中央社 ・ 15 小時前
澎湖親子遊田間 採青菜、體驗石磨豆花、製作蔬果造型氣球
澎湖縣政府農漁局今（22）日在湖西鄉南寮風車農場舉辦的親子田間體驗活動，甫開放報名就出現秒殺，參加民眾不僅享受親手採收農作物青江菜的樂趣，還體驗傳統石磨豆花和製作趣味蔬果造型氣球！看到大家臉上洋溢著笑容，共享美好的田園時光，真是太棒了！為推廣樂活農耕，鼓勵大家親近大自然，澎湖縣政府農漁局在湖西鄉南寮自由時報 ・ 19 小時前
捷克國家博物館外牆人類祖先化石展覽海報 (圖)
捷克國家博物館從8月底至10月底，在外牆掛上人類祖先化石展覽「露西與賽蘭」的宣傳海報。圖攝於9月11日。中央社 ・ 15 小時前
【公告】天瀚自行撤回現金增資發行新股案
日 期：2025年11月21日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚自行撤回現金增資發行新股案發言人：鄭又晉說 明：1.事實發生日:114/11/212.原公告申報日期:114/07/243.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股4.變動緣由及主要內容:本公司經考量整體營運規劃，自行撤回114年度現金增資發行新股案。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。6.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 1 天前
【公告】中信金代台灣人壽公告核准投資ASF Moonstone Co-Invest L.P.
日 期：2025年11月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽公告核准投資ASF Moonstone Co-Invest L.P.發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASF Moonstone Co-Invest L.P.；為私募基金2.事實發生日:114/11/213.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ASF Moonstone Co-Invest GP LLP、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權中央社財經 ・ 1 天前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 16 小時前
烏克蘭國破山河不在 蔡正元暗諷：發本小冊子以為能打贏戰爭？
美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。前立委蔡正元指出，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，澤倫斯基不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議。蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭！中時新聞網 ・ 15 小時前
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事EBC東森新聞 ・ 12 小時前
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
影/民進黨火速切割「垃圾山里長」！黃揚明：對高雄選情焦慮
高雄市岡山區碧紅里里長李有財父子，因涉入近期爆發的垃圾山案遭羈押禁見，民進黨火速切割、開鍘。媒體人黃揚明認為，從這件事可以看出，民進黨對高雄市長選情的焦慮。中天新聞網 ・ 15 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 19 小時前
【公告】天品董事會決議撤銷現金增資發行普通股案
日 期：2025年11月21日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品董事會決議撤銷現金增資發行普通股案發言人：洪春木說 明：1.事實發生日:114/11/212.原公告申報日期:114/09/113.簡述原公告申報內容:本公司114/9/11董事會決議現金增資發行普通股6,000,000股，本公司迄今尚未向金融監督管理委員會申請此案。4.變動緣由及主要內容:經綜合評估資本市場狀況及公司營運規劃，擬以發行轉換公司債募集資金，故撤銷現金增資發行普通股案。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
新北議員選戰 政二代躍躍欲試
新北市因應人口增加，預計下屆市議員席次將由66席增至68席，加上受到本屆市議員轉戰立委勝選、上屆資深議員落馬與資深議員面臨世代變化、交替，不少「政二代」有意接班參選，在地方上引發外界高度關注。中時新聞網 ・ 8 小時前
新勢力竄起 楊梅區議員選戰悄開打
桃園市楊梅區應選4席議員，生活區分為楊梅、埔心、富岡、高榮，因五楊高架完工、鄰近竹北及各工業區，交通便利，新移入人口多，明年大選有多數外來年輕選票，面對新型態人口要如何贏得選戰，考驗各市議員參選人。目前楊梅區藍綠及無黨籍議員各有1席，地方上流傳的網路民調僅針對國民黨、民進黨人選，未提及無黨籍、民眾黨有意參選人，儘管目前各黨勢力角逐不明顯，但有數位新秀摩拳擦掌。中時新聞網 ・ 8 小時前
金馬62 「隱蹟之書：重寫自我」奪最佳紀錄片 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳紀錄片由「隱蹟之書：重寫自我」獲得，導演雪美蓮（中）與監製陳璽文（左）、鄺珮詩（右）開心領獎。中央社 ・ 15 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前