民眾拍照手機摔魚池 燒肉店員低溫下水幫撿

店員在低溫下，沒穿青蛙裝直接捲起褲子，到魚池裡找手機。 （圖／Threads＠junxing.1023授權提供）





高雄一間知名的連鎖燒肉店，有民眾拍照手機掉進魚池，店員在低溫下，沒穿青蛙裝直接捲起褲子，下到魚池找手機，民眾看了說這服務也太好了吧，店家也透露，每個月大概都會有一兩支手機會掉到魚池。

餐廳人員拿著網子，下到魚池用手撈，撈出一支手機。仔細看他沒有穿青蛙裝，是褲子捲起，下到魚池幫忙找手機。

這是高雄一家連鎖燒肉店，魚池造景很知名，不少人來都會拍照打卡，有民眾拍照時手機掉落，餐廳人員用網子撈15分鐘都沒撈到，就直接下到魚池找手機。

燒肉店人員：「掉到水池裡的手機，其實之前有些時候，大概一個月發生一到兩次，但我們看到的時候，我們說真的我們第一時間，就一定會馬上提供必要協助。」

當天室外溫度約18度，餐廳員工的作法讓顧客很感動，店家說員工幫忙檢手機完，都會有盥洗空間，也會提供薑湯。

