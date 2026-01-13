民眾持中國護照赴俄旅遊遭撤銷國籍 邱垂正提下場：將取消台灣身分

莫斯科市景。資料照。路透社



近期有網紅透露，民眾誤信中國旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，因此申辦中國一次性旅遊護照，但回台後就收到移民署通知，最終被取消台灣身分。對此，陸委會主委邱垂正呼籲，國人勿申請中國的一次性護照或旅遊護照。

邱垂正今（1/13）日出席「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮，他於會前受訪時表示，依照《兩岸人民關係》條例規定，若申請的中國的身分證或護照，就會取消台灣身份，這是長久以來的規定，過去也曾依法撤銷身份。

廣告 廣告

邱垂正再次呼籲，民眾前往中國大陸邊境旅遊的時候，不要申請一次性的這個中國大陸的護照，民眾如果要恢復身分，應該檢具不具有中國身份的事實，依照這個回復身份的相關規定，向主管機關移民署申請回復。

邱垂正也提到，若民眾是委託旅行社代辦，本人並不知情，則可向觀光主管機關觀光署檢舉該旅行社，因為旅行社不能代辦中國大陸護照證件，已經明顯違法。移民署則要求旅行業者務必恪遵我國法律，勿因貪圖方便而讓旅客陷入違法困境，若有業者涉及不法，將移送相關單位裁罰。

內政部移民署今日也發布新聞稿，依據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照，包含「中國一次性邊境旅遊護照，違反者將喪失台灣人民身分。而若接獲民眾檢舉或其他機關通報，移民署將依法通知當事人說明後，通報戶政事務所廢止其台灣戶籍。

移民署再次強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民身分許可辦法」已於2025年11月3日修正實施，對已喪失台灣身分的民眾，回復身分的程序採取更為嚴謹的標準。呼籲民眾勿貪圖便利、省錢，而喪失台灣人民身分，貪小便宜將吃大虧。

更多太報報導

反滲透法定罪率低？陸委會、法務部吐最大關鍵

國共論壇可望重啟 梁文傑提醒：朝野政黨都要站在中華民國的立場

反滲透法上路6年 梁文傑點名2問題：要件特定、罪行不足