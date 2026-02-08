民眾捕獲九孔街頭寫春聯喊幸運

九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，8日受訪透露，受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」

九孔過去參與不少節目，尤其在《全民大悶鍋》、《全民最大黨》的表現讓人印象深刻。該節目是否為電視復出前哨？他則說：「這幾年還是有人邀約主持，不過現在都以拍電影為主，電視公務員都當了30年，很多事情不用強求，有緣分就會合作了。」

他還不確定未來節目會在哪播，最重要是先試水溫，看看大家的反應，沒想到效果比預計地好，他也很開心，可以在年前揮毫，送上馬年祝福。事實上，九孔嗜寫書法，並喜愛收藏硯台、墨寶，高中開始就曾拿著自己寫的春聯到市場上賣，出道後也會在過年贈送自己寫的春聯給親友；而該次可以拿到九孔春聯的觀眾們紛紛在Threads上發文，覺得太幸運了。