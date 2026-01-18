民眾採買過年伴手禮 高雄3家知名花生糖爆搶購潮

高雄市 / 綜合報導

農曆春節就快到了，不少民眾開始採買伴手禮要分送給親友，位於高雄鳳山區的知名花生糖，業者為了趕工過年訂單，將停業3週，因此在停賣前的最後週末，引來大批民眾排隊搶購，同一區的另一家花生糖名店，則是網路訂單爆量，老闆娘說，過幾天要暫停預訂了，否則會趕不及出貨，而位於仁武區相當搶手的文創花生糖，業者表示，這幾天的訂單已經比平常多出五成。

好幾個工作人員，快手切切切，切完快動作裝桶，每個都在拚速度，不快不行，因為看看店門口，一堆人在排隊，路邊排了長長一排，每個人一買都是一大袋，為了讓大家都能買得到，店家限量販售，兩種口味都只能限購兩桶，有人因此排了兩輪。

記者VS.購買民眾說：「(早上9點過來排)對，我排第二趟了。」還有人直接從外地，開車衝到現場來購買，購買民眾說：「我從台中，他從彰化。」高雄鳳山區這家知名花生糖老店，年前出現搶購人潮，因為接下來要暫停營業三個禮拜。

高雄鳳山知名花生糖店業者說：「我們到下禮拜一跟禮拜二而已，停到2月9號，中間我們的時間是在做訂單。」同一區內另一家也是花生糖名店，一開門營業就有人客上門來提貨，高雄鳳山人氣花生糖店店員說：「2950(元)。」

看到店裡頭牆壁的白板上，訂單滿滿滿，高雄鳳山人氣花生糖店老闆娘說：「我們都接受訂單啦，訂了來就直接拿走，才不會排隊。」老闆娘說，過幾天要暫定預訂了，否則會趕不及出貨。

訂單爆量的還有仁武區，很夯的這家文創花生糖，花生糖條繞成螺旋狀，再撒上滿滿的花生粉，一盒花生糖賣相很好看，要品嘗時，要吃多大塊自己剪，很有創意又好吃，也成了熱門伴手禮，業者說，光是這個星期，訂單已經飆升五成，預計下星期還更多，員工只能加班來趕出貨，讓訂購民眾都能如期收到，送出滿滿心意的年禮。

