民眾控墾丁社頂梅花鹿困圍網亡 墾管處：早期所圍現已改良

被圍網困住的梅花鹿幼鹿拚命掙扎哀號，還有公鹿鹿角被圍網緊緊纏住，無法脫身。

恆春居民胡小姐認為，「有被拍到的一定是極少的部分嘛，當然不恰當呀，而且是非常的不人道阿，那個是這樣子慢慢被凌遲死掉的耶。」

民眾控訴這些圍網有數千公尺，已在當地架設10幾年，長久下來對動物造成傷害，墾管處表示，這些圍網是早年為了防止農作物遭啃食而做的防護，近年已改為較不傷害動物的菱形鐵絲網。

墾管處副處長曾添丁回應，「早年林試所、墾丁牧場等單位，為了防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁、珍稀植物的幼苗、牧草等農作物所設置的。」

學者指出軟網圍網作為農業危害防制是過去常用的方法，時間應有10幾年，產生的問題是會纏繞許多野生動物。

台灣野生動物協會理事長裴家騏指出，「建議季節性的架設電圍籬，因為它架設比較簡單然後也比較便宜，那它比較大的困擾是它的耐候性比較差，要做一年四季的防制的話是比較不理想。」

墾管處表示8日下午派人前往民眾指稱的墾丁牧場宿舍後方，的確發現數具年代久遠的梅花鹿遺骸，但也澄清數量不是民眾所說的高達20具，同仁先拆除部分圍網，也將再通知土地權責單位、墾丁畜產所，巡查所設圍網並要求改成菱形鐵絲網圍籬。