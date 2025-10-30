民眾控帶小孩搭車遭發寧靜車廂圖卡 高鐵澄清：無此事、圖卡已下架

有民眾今天（30日）在臉書指控，帶小朋友搭乘高鐵時，被服務人員發「寧靜車廂」圖卡。台灣高鐵對此回應，經清查所有車次、詢問工作人員，並無上述情事；車廂寧靜文化相關勸導措施並不包含嬰兒、幼童及因疾病影響自主能力旅客，且寧靜圖卡已經下架，呼籲各界勿以訛傳訛、造成嬰幼兒家長恐慌。

有民眾30日在臉書指控，帶小朋友搭乘高鐵時，被服務人員發「寧靜車廂」圖卡。台灣高鐵對此回應，經清查所有車次、詢問工作人員，並無上述情事，且寧靜圖卡已經下架。圖為寧靜圖卡。（中央社資料照）

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，遭部分人士質疑對小朋友不友善。高鐵重申，勸導對象僅限於成人不當使用3C或喧譁行為，孩童、嬰幼兒及因疾病影響自主能力旅客不列入勸導範圍內。

廣告 廣告

今天再度有民眾在臉書發文指控，帶小朋友搭乘高鐵時，被高鐵人員給予寧靜圖卡。台灣高鐵對此發布澄清稿表示，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵說，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客，服務人員一向秉持關懷，提供必要協助與安撫。

為避免誤會，台灣高鐵強調，10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今天高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵說，請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。

責任主編：于維寧