民眾控帶小孩遭發寧靜車廂圖卡 高鐵澄清已下架

（中央社記者余曉涵台北30日電）有民眾今天在臉書指控，帶小朋友搭高鐵卻被服務人員發「寧靜車廂」圖卡。台灣高鐵澄清表示，經清查所有車次、詢問工作人員，並無上述情事，且寧靜車廂圖卡已經下架。

台灣高鐵9月22日起推行「寧靜車廂」措施，遭部分人士質疑對小朋友不友善。高鐵則強調，勸導對象僅限於成人不當使用3C或喧譁行為，而孩童、嬰幼兒及因疾病影響自主能力旅客，不列入勸導範圍。

對於有民眾在臉書發文指控帶小朋友搭乘時，高鐵人員給予寧靜圖卡，台灣高鐵今天發布澄清稿表示，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵說，9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要協助與安撫。

為避免誤會，台灣高鐵強調，10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，因此今天高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵說，請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。（編輯：吳素柔）1141030