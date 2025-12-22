民眾控桃園停車貴、車位難尋 市府：爭前瞻經費增19停車場

桃園火車站前來往往的人流和車流，假日或熱門時段停車位是一位難求，私人停車場平日1小時50元、假日要價60元，甚至有些停車場假日要1小時要70、80元，民眾都覺得停車難又負擔大。

桃園民眾馬先生表示，「蠻貴的，因為這邊本身車位又不好找，所以大概就固定這幾家，因為需求大、供給少。」

桃園民眾施先生認為，「什麼都漲價呀，因人而異啦，我們是比較不會去停那種那麼貴的，會找比較便宜，寧可多走一點路，當運動這樣。」

桃園市現有188場公有停車場，每小時費率多落在20到40元之間，另外有登記的民間停車場共737場，但停車空間增幅趕不及人口及車輛成長速度。民眾抱怨，以往逛個街、吃個飯3小時只要120元停車費，現在要180元到210元。

桃園市交通局停管科長曾啟倫回應，「這幾年陸陸續續向中央申請了前瞻計畫補助經費，共計有19案，核定補助經費有高達31億元。」

交通局表示，為提供更多的停車空間爭取前瞻計畫補助，目前已完工14場且已經開始營運，另外5場目前也在施工執行中，預計整個完成後可替桃園整體市區增加2066個汽車格以及1357個機車格。

