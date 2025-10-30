民眾控桃園洗車美容變毀容！ 業者：不接受採訪

桃園市 / 綜合報導

車主保護愛車，定期大美容，沒想到卻慘變毀容！桃園中壢一名車主，到大賣場的洗車場，花錢好好整理愛車，沒想到車窗膠條壞了，天線也布滿刮痕，全車甚至殘留蠟粉！車主跟業者拿監視器畫面一看，發現員工用高壓水槍，近距離直噴，才會導致膠條被噴壞，而且畫面還只給片段，質疑想卸責。對此詢問當事業者，表示不接受採訪，沒有多做回應。

把車留給業者大美容，員工開進洗車場停好，立刻就拿起高壓水槍，朝全車一陣噴灑沖洗，但車主取車時看傻眼，車窗膠條明顯有毀損，車頂的天線滿是刮傷，全車更殘留大量蠟粉，車主指控是花錢美容，不是去找罪受還質疑，監視器畫面被剪輯過。

非當事民眾鍾先生說：「膠條噴壞掉很扯，因為這個噴壞，高壓水柱要噴壞，其實滿難的，那應該就是作業疏失，那外面蠟的部分，除非是交車的時候，在外面陽光打下來才會看到，比較明顯，有些蠟可能燈光沒辦法照到。」

愛車傷痕累累很心疼，車主也找過業者理論，但業者堅持專業洗車，還說網購天線來賠他，致電洗車美容總公司，不接受採訪不願回應。非當事業者魏先生說：「洗車的過程，我們會去跟車保持一段的距離，下去做沖洗，第二點就是我們還是會，再抓水槍打出來的角度，打蠟沒打完就交車，我個人覺得可能是因為，員工的問題，教育訓練的問題。」

高壓水槍如果距離近，連雞肉都能輕易沖碎，還有人曾經操作不慎，被水槍沖到皮開肉綻。高壓水槍雖然很方便，能快速沖掉砂石塵土，但近距離對著車猛噴，也是有可能損壞烤漆，除了最好保持距離外，四十五度上往下沖洗，盡量避免洗車變毀車。

