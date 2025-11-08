民眾控買7罐羊奶粉5罐異常 業者致歉稱出廠檢驗報告無異常

打開上蓋，錫箔層沒撕就發現奶粉撒出，有些粉末還是黃綠色，讓民眾質疑奶粉發霉，這一罐則是錫箔層破洞，還有奶粉結塊，還有已經打開的奶粉罐出現黑色斑點。

投訴家長認為，「中間這個奶粉可能一定是有爆開還是怎麼樣，奶粉才會跑出來，但是為什麼你在運送過程中，還是哪一個環節你們覺得有問題，也沒有跟我說。」

上月下旬，民眾到連鎖藥局買1瓶要價1680元的羊奶粉，先是發現奶粉結塊後向藥局反映，對方請她同步檢查其他產品，發現7罐奶粉中5罐都有問題，其中1罐有黑色斑點的奶粉，女兒甚至已經將一半喝下肚。

投訴家長賴先生表示，「我要知道的是結果而已，小孩子已經吃半罐了，如果今天出意外還是怎麼了，誰要負責？最主要是這個嘛。那我們也不是第一個，那你大品牌，你基本的社會責任你要有吧？」

衛生局回應這月4日到賣出奶粉的藥局稽查，藥局將同款羊奶粉全下架，貨架儲存環境也乾淨整潔；全案移給負責廠商的轄區衛生局處辦。

奶粉業者則回應，同批產品的品管及出廠檢驗報告無異常，也沒有接獲相同客訴，產品填充、封蓋及裝箱都有嚴格品質管控機制，對事件造成困擾致上歉意，公司會積極處理。

只是藥局、奶粉業者都宣稱沒問題，卻出現發霉、結塊奶粉，讓家長無法接受，不排除尋求其他管道自救。