民眾控越式湯麵有「小強」！ 一度腹瀉不適

民眾到桃園八德一間知名越南料理餐廳用餐，發現湯麵裡竟然有隻小蟲，越看越像蟑螂。（圖／東森新聞）





近日有民眾到桃園八德一間知名越南料理餐廳用餐，發現湯麵裡竟然有隻小蟲，越看越像蟑螂，嚇得不敢再吃，更指控店家辯稱，是蔥不是蟲，但其他客人都說，餐廳環境乾淨清爽，從沒看過湯裡有蟲，店家也強調，店內的環境都嚴格維持整潔乾淨，怎麼會有小蟑螂，將交由衛生局調查釐清。

湯匙一撈，怎麼有隻黑色的小蟲，就混在這金黃色的湯頭裡，而且越看越像小蟑螂，民眾整碗麵都快吃完，才發現完全沒了食慾。

當事民眾：「吃到一半的時候，發現我的那個，餐點裡面有蟑螂，然後就是有嚇到，可是那位老闆娘就一副，態度很差，然後還跟我說那是蔥。」

怎麼看都像小蟑螂，懷疑食安出現問題，民眾控訴他反應時，業者還辯稱說是蔥不是蟲，電訪當事民眾「因為我滿怕蟑螂的，所以我回家我就一直回想，我就覺得很噁心，所以我有去吐。」

事發在桃園八德一間知名越南料理餐廳，每到用餐時間，人潮總是滿滿滿，最多人點的就是招牌海鮮米線或河粉，其他用餐民眾都說這口味道地很常光顧，認為環境還算乾淨。

其他用餐民眾：「我們常來買東西，然後去吃東西還可以啦，環境我們是滿喜歡的。」

其他用餐民眾：「難免吧但是我們來到現在，都沒有看過（蟑螂）啦。」

當事店家：「可以說沒有油污啊，你看我的工作台，這你現在來，我馬上就帶你參觀。」

店家實在很委屈，直說他的廚房和用餐區幾乎沒油汙和灰塵，食材也都分類保存，認為湯裡出現小蟑螂，真的很不合理。

當事店家：「有消費者投訴說，我們環境髒亂蟑螂，各位大家評評理，我真的很生氣，之前衛生局還要我，好好保持這種環境。」

對此桃園市衛生局表示，目前尚未接獲民眾陳情，將派員前往餐廳稽查，如果有不符法規，複查也不合格的話，將開罰最高2億元，吃麵控訴撈到小蟑螂，民眾還沒吃飽就被氣飽，但這蟑螂到底從哪來，跟店家環境有無關聯，只能等相關單位稽查釐清。

