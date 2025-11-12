民眾提前發停班課「假圖卡」慘了！宜蘭縣府：依法追究

鳳凰颱風逼近台灣，受到共伴效應影響，宜蘭地區昨天出現局部大豪雨，因此宣布今（12）日停止上班上課一天，不過縣府昨晚9點多才宣布，此前卻已經有相關停班課圖卡在網路散播，甚至還有部分民代轉傳，對此，宜蘭縣政府表示將依法追究。

宜蘭受到颱風豪雨影響，多處街道嚴重積水，被列為降雨警戒區，11日晚間各縣市陸續公布隔日是否停班課，宜蘭縣政府遲遲未宣布，竟有民眾偽造圖卡自行宣布停班課，不過這張由龜山島作為底圖的假圖卡已經散播到網路上，一些已經轉傳的民意代表發現後緊急改文，收回相關圖卡，有民眾就直呼根本是「大型打臉現場」。

廣告 廣告

宜蘭縣政府昨晚宣布11/12停班課一天。圖／翻攝自宜蘭縣政府臉書

宜蘭縣政府表示，已經請警察協助調查並追究刑事責任，將依違反《社會秩序維護法》等相關規定來進行調查處理。警方也呼籲民眾，不要任意P圖傳遞有誤導性質的圖片或訊息，也不要隨意轉傳未經查證之訊息，以免觸法。

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題

蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償

南方澳池碧宮土石流 大量土石灌民宅住戶急清