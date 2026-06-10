民眾提案中止引進印度移工 勞動部：不會貿然開放

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）民眾4月提案要求無限期暫緩引進印度移工，獲逾4萬人附議。歷經約2個月，勞動部今天正式回應時重申引進有2前提，包含企業有需求及來源國執行方案符要求，不會貿然開放。

民眾4月3日在公共政策網路參與平台提議「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫 優先確保國人治安與性別平權環境」，提案短短一週隨即通過門檻，有逾4萬4623人附議。

提案要求，行政院應指示勞動部，在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工；若政府堅持引進，應建立優於現行良民證審核機制；若引進勞工發生重大性侵害案件，應有立即終止該國所有勞工引進「熔斷機制」。

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對於提案，勞動部今天正式回應表示，公告印度為新移工來源國的前提，包含企業端有需求以及來源國的執行方案須能符合台灣要求，若未達成這些要求，來源國開放就需審慎考量。

勞動部表示，後續會審慎評估並嚴格把關，若企業端對印度移工無具體需求，或計畫未能符合台灣相關要求及把關事項，不會貿然開放，另針對所提計畫並無時間表，且目前尚未公告印度為移工來源國，未公告前任何人都不得引進印度移工。

勞動部也說，針對失聯移工人數問題，已持續與內政部移民署及警政署跨部會合作，透過強化查緝機制、推動逾期停留自行到案專案以及源頭管理等多元措施，逐步降低失聯人數，未來將兼顧國內產業與實際需求，同步強化管理與輔導措施，及持續透過跨部會協作及研議精進相關作為，改善移工失聯情形。

勞動部最後表示，有關引進移工新來源國政策都依相關程序進行評估，並將持續強化資訊公開，適時對外說明評估依據與政策規劃，未來也將透過多元管道，廣納各界意見，包括公民團體及專家學者建言，以提升政策透明度與社會共識。

公共政策網路參與實施要點規定，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月，並應於參與平台敘明延長之理由。（編輯：黃名璽）1150610