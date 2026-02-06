民眾提案周休3日勞部：先推友善工時彈性化

民眾於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制」，每週上四天班放假三天(週休三日)，具有優點包括提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果、長遠來看可能促進創新。勞動部六日回應，政府非常重視這項議題，將會推動友善工時彈性化措施。

勞動部回應，政府非常重視，但這項議題涉及多重層面，分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，勞動部轉述與會團體代表多半認同，我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要發展方向。

廣告 廣告

但各方代表皆表達全面推動週休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。建議現階段先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部強調，勞雇團體關心「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」將列為該部推動的重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並且精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。

行政院人事行政總處六日回應，貿然實施週休三日，影響國軍人力調配及部隊訓練，還會衝擊產業運作及增加成本負擔。另外，周休三日將減少金融市場交易，影響我國整體市場競爭力，政府機關每週辦公日數減少，恐會影響為民服務便利性。教育場域倘若實施週休三日，將壓縮學生學習及教師授課時間，除了影響學生受教權益，也會增加學校財務負擔。