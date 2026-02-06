民眾提案週休三日 勞動部今回應：現階段宜先落實週休二日

台北市 / 林彥廷 綜合報導

有民眾於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，引發關注。勞動部今（6）日回應，經綜整各界意見，多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，惟全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部指出，針對提議者訴求，涉及工時變動、休假及工資之調整議題，有關外界關切我國工時相關討論，經查證國際勞工組織(ILO)的工時與工資資料庫，蒐集2023年及2024年有回報工時資料的國家數據，包括我國等近百個國家，以受僱者實際週工時進行排名，我國排名為第54名，並非全球第5名。工時長短受到許多因素影響，包括各國工時制度、經濟發展程度及企業法遵意識等均有不同，進行國際比較時須審慎解讀。

勞動部提到，推動工時彈性，落實工作與生活平衡，向為勞動部推動重要政策之一，現行勞動基準法第36條定有週休二日之法源依據，並導入多項工時彈性制度，促進勞工兼顧工作與家庭生活，在現行工時制度下，勞雇雙方可協商實施各種工作時間彈性化措施。例如：彈性上下班時間（例如每日上、下班時間得因勞工特殊需求而彈性調整）、減少工作時間（例如每週或每日減少工作數小時）、遠距工作等。

勞動部說，此外，勞動基準法第30條第8項規定，勞工如有家庭照顧需求，可在一小時範圍內，彈性調整工作時間;性別平等工作法第19條併規定，勞工如有照顧未滿3歲以下子女可向雇主申請減少1小時工作時間或彈性調整工作時間，以兼顧工作與家庭生活。

研商辦理情形

勞動部提到，日前已邀集中央目的事業主管機關召開會議，包括行政院人事行政總處、教育部、國防部、經濟部、交通部、內政部、衛生福利部、文化部、農業部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會、金融監督管理委員會、行政院主計總處等多個部會，就工作時間及工作生活平衡相關需求，就產業面現況進行瞭解。勞動部轉述與會機關之意見如下：

(一)產業面：

1.製造業：製造業有不中斷產製的特性，倘實施週休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期。

2.服務業：需每日營運以分攤固定成本，週休三日將提高用人成本與營運壓力。

3.中小微企業：人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加以產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度。建議相關政策應保留足夠彈性，且分階段實施。

4.農業：具季節及地區性差異，恐影響作業與流通效率。

(二)勞動市場面：

1.目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態係24小時營運，倘實施週休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。

2.部分行業訓練期長，偏鄉或人口流失地區之中小企業招募困難，短期內難以補足人力。

(三)教育現場：校園人力組成多元，倘出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，亦對課綱或學分的制定產生影響。

(四)公共服務運作：

1.公共服務須維持不中斷，倘工時縮減對服務的運作衝擊大，人力與預算同步增加（特別是社福機構）。

2.民生相關服務，例如：農會、郵政、學校、文化場館等，可能縮短民眾洽辦業務的時間。

3.股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

勞動部提到，為回應提議者所提工作與生活平衡、協助企業留才、促進創新等訴求，並完整瞭解勞、雇雙方之際需求與面臨之挑戰，勞動部亦邀集本案提議者、全國性勞工及雇主團體、學者專家進行座談，並邀請上述中央目的事業主管機關列席，共同聽取各界意見。勞動部轉述現場與會代表意見重點如下：

(一)提議者：新世代對於「工作」的想法，更重視自我實現與幸福感，制度性的工時彈性與減少工時是長期趨勢，可漸進推動，現階段期盼政府持續監督勞動法規加強落實。

(二)勞工團體代表：政策主軸應著重於落實週休二日與提升工作及家庭平衡，加強宣導企業申請工作生活平衡補助，降低工會籌組門檻，以強化工會與企業集體協商工時彈性化機制。另可將友善職場彈性工時納入ESG指標，逐步引導企業落實。

(三)雇主團體代表：面對少子化與缺工壓力，企業也認同可透過工時彈性措施因應，但縮短工時或週休三日涉及產業特性與服務模式調整，須漸進推動，並給予產業適應期，現階段政府可先透過標竿企業建立工時彈性化範例，輔導中小企業逐步落實。

(四)學者專家：無論週休三日與縮減工時都需審慎評估我國產業結構與整體經濟情勢，現階段要能夠先落實週休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動揭露年總工時資訊，並納入ESG指標或永續報告書，及透過集體協商機制，自主協商工時彈性化措施或縮減工時。

參採情形

勞動部說，有關提議者提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，經綜整各界意見，多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，惟全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

後續推動規劃

勞動部表示，將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。

