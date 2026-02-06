民眾提案「週休三日」！勞動部給出答案了…現階段先推1措施

生活中心／綜合報導

民眾去年8月在「公共政策網路參與平台」提出推動週休3日的建議，並於10月累積5768人附議達門檻，依法須由主管機關勞動部回應。歷經約4個月討論後，勞動部今（6）日表示，綜合考量勞工收入狀況、各產業運作特性與服務模式等因素，現階段仍以落實週休2日為優先方向，並鼓勵透過勞雇協商推動更具彈性的工時安排，未採納週休3日提案。

提案發起人主張，每週工作4天、休息3天有助於促進工作與生活平衡、提升人才吸引與留任、帶動節能減碳並激發創新動能。對此，勞動部長洪申翰先前曾指出，台灣企業與就業型態多元，將蒐集不同勞工族群與企業面向意見，作為後續評估依據。

廣告 廣告

勞動部今日正式回應平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」時強調，政府理解在邁向超高齡社會與少子化趨勢下，勞動力結構與家庭照顧需求均出現變化，社會對工時彈性與生活品質的期待持續升高，因此高度重視相關討論。

該議題牽涉面向廣泛，勞動部邀集提案人、全國性勞雇團體、學者專家及各目的事業主管機關進行交流，針對各產業實際工時運作方式、服務需求及勞雇雙方面臨的困境展開討論，以加深彼此理解。

勞動部轉述，與會代表普遍認同人口結構變遷下推動工時彈性的重要性，但同時指出，若全面實施週休3日，仍須審慎評估對薪資、產業特性、人力配置與整體經濟運作的影響，多數建議現階段應先穩固週休2日制度，並透過協商方式導入更貼近需求的彈性工時措施。勞動部表示，將把「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」，列為重要政策，未來會持續推動友善工時

原文出處：民眾提案「週休三日」有譜嗎？勞動部正式給出答案了…現階段先推1措施

更多民視新聞報導

70歲婦人反覆解尿疼痛、血尿 竟是罕見HPV尿道癌

透視薄紗比愛心！河北彩伽飯店「巧遇」阿基師 網金句狂刷

新北活化2600間校園空間 托育、親子與樂齡服務全包了

