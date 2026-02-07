民眾提案「週休3日」 勞動部：應先推工時彈性化

多年來，政府透過法令修訂與政策引導，想降低勞工工時，但2024年台灣勞工年平均工時2030小時，全世界排名第5高、亞洲第2高，僅次新加坡。

越來越多勞工重視工作與生活平衡，去（2025）年有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，也就是週休3日，引起熱議。

民眾李先生認為，「之前的工作都是遠端工作，所以都是在國外，所以大家都是在家工作。所以基本上你的工作只要能夠成果有達到的話，我覺得上4天其實都沒有問題。」

民眾何先生則表示，「我覺得不太可能，你現在很多行業勞工都請不到。」

週休3日提案去年10月成案，勞動部以涉及層面過廣，展延到今年2月7日前回應。2月6日勞動部正式回應，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施，能符合勞工需求的工時彈性化措施。

高雄空大法律系副教授陸敏清認為，工時設計本質上向雇主傾斜，即便法律訂定最低標準，勞資實力不對等，不一定能落實，若工作量沒減少，可能上班4天都在加班。

高雄空中大學法律系副教授陸敏清指出，「所以有沒有可能它其實不是工時的問題，是工作量的問題，或者是我們這個社會的共識夠嗎？我覺得它可以談，他也可以拋出議題來說，但是它能不能成為一個制度，需要很多的思考。」

陸敏清認為，法律可訂出標準，但社會沒共識基礎、產業結構與勞資信任沒到位，法律可能形同虛設，甚至造成反效果。

