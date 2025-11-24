民眾提週休3日附議通過 勞動部：仍在蒐集意見階段

對健檢民眾進行諮詢，了解他是否有什麼慢性病，再給予適合的健檢項目建議，這家健檢中心早在3年前的疫情期間，考量健檢的預約時間可以集中，也為了留才，推行上班週休3日，且薪水不減，幾年下來不但獲利未受影響，員工的向心力也很強，幾乎沒人離職。

健檢中心主治醫師江建昌透露，「原本大概是9成的上班滿意度，變成9成5到9成7，看起來財務的部分，其實那時候並沒有因為這樣子有影響。」

健檢中心護理師潘小姐表示，「因為一般尤其是醫療環境，很少可以有這個週休3日，因為之前都是在大醫院要排班。」

廣告 廣告

由於民眾在公共政策平台提案週休3日，獲得超過5000人附議通過，政府必須在12月7日前回應，引發討論。

不少民眾認為，週休3日多出休閒和運動時間，可以達到工作及生活平衡，也能留住人心，且讓企業永續創新；同時因為通勤天數減少，還能環保節能。

對此，勞動部長洪申翰表示，台灣企業樣態多，勞工就業型態也多，需要做評估。

勞動部長洪申翰回應，「也是會來蒐集各方的意見，因為各種勞工的類型、各種企業的類型來去做相關的評估，制度上面再更多的去做思考。」

專家認為，週休3日、3天連假適合民眾出遊，讓旅遊業、休閒業獲益，可是高勞力生產的製造業、物流業卻會吃不消。

工總常務理事何語說道，「現在就是要看台灣的產業發展，你要去週休3日時機還沒到，現在連日本也不敢週休3日，韓國也不敢，新加坡也不敢。」

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋認為，「如何去讓台灣整體朝向縮減總工時的這個部分，除了網路上連署的這個週休3日之外，其實還有其他的政策，也可以一併的去思考。」

對於週休3日，工商團體和勞團意見不一；勞團也認為去（2024）年台灣勞工整年的平均工時多達2030小時，全球排名名列前茅，希望政府也要改善低薪問題。對此，洪申翰強調，勞動部連續10年提高最低工資，就是要緩解工時過長的問題。

更多公視新聞網報導

公民提案「週休3日」不予參採 人事總處：考量疫後缺工

部分國家實驗「週休三日」，在台灣可行嗎？【獨立特派員】

民眾提案週休3日 人事總處：不予參採

