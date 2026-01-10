民眾搶拍「彰化龍虎塔」！屋主揭密興建原因

彰化福興鄉的古厝外，也有一座迷你版龍虎塔，成了民眾搶拍的打卡景點！（圖／東森新聞）





高雄蓮池潭有座龍虎塔是國際知名地標，但近日有民眾發現，彰化福興鄉的古厝外，也有一座迷你版龍虎塔，屋主表示，43年前爺爺和爸爸先蓋了房子，後來為了祭拜神明，才興建門前的龍虎塔，兩邊都有階梯能爬上爬下，常被小朋友拿來玩捉迷藏，目前也成了各地民眾參觀的打卡景點!

一邊青龍一邊老虎，坐落在門前好威風，整個古宅風格很特別，再走近一點看，一龍一虎內都有階梯要通去哪。附近鄰居：「這個建築物很特殊啊，這就是從龍口入虎口出。」

把頭壓低慢慢爬上樓，整個階梯通道，只有一人能通過，走到底是一樓屋頂，再往虎口走下階梯就能抵達一樓。這民宅就在彰化福興鄉，因為造型太特別，還常吸引民眾來打卡拍照。

民眾：「我很高興福興有保留，這種這麼古色古香的地方。」

在地人曾經都沒察覺，鄉村古厝居然有龍虎塔，而且跟高雄蓮池潭的巨型龍虎塔還長得滿像。

高雄龍虎塔1976年興建

以兩邊對比來看，高雄的龍虎塔在1976年就興建是左青龍右老虎，彰化的方向則是相反，但民眾走進高雄的龍虎塔，登到最頂端拍照，不論平日假日逢年過節，都吸引許多民眾來搶拍，雖然彰化這座龍虎塔，比高雄的小了一點，但屋主說這是爺爺和爸爸43年前的構思，沒想過會成為打卡景點。

屋主陳棕信：「房子先蓋了之後，三年後又有人來樂捐，捐20萬來蓋這個廟，再接這個龍虎這樣接下去。」

1983年屋主的爺爺先蓋房子當作廟宇，後來為了祭拜神明，才打造12生肖還有其他動物的石雕在戶外。屋主陳棕信：「上面有一個涼亭，所以我們小時候在玩，捉迷藏常常會從龍爬上去然後躲在涼亭上面，因為龍的尾巴還能攀上上面那的涼亭，我們都躲在上面這樣。」

彰化的龍虎塔屋主也大方開放給民眾鄰居打卡拍照，或是附近學校遠足參觀，只希望到此一遊的民眾能好好愛惜，要讓更多人有機會來欣賞。

