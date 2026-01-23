民眾搶與「扶龍王」合唱！ 王世堅再撇北市長絕對沒我

王世堅和陳亭妃。（圖／東森新聞）





政治選戰焦點，代表綠營出戰台南市長的陳亭妃，邀請高人氣的王世堅到台南陪她發春聯，王世堅因此就被問到，是不是有機會也要來爭取選台北市長呢，王世堅趕快撇清說，他絕對沒有意願。

王世堅的高人氣，讓他走到哪都被要簽名，也讓要代表綠營選台南市長的陳亭妃，搶先預訂邀他來站台。

立委（民）王世堅vs.立委（民）陳亭妃：「很有人氣的，不是台南而已，高雄也有每個地方都有，（沒有啦跟你走。）」

陳亭妃再捧最強扶龍王，兩人再度合體，預告要一起在台南發春聯，一位要一馬當先，一位則是一馬當堅，外界好奇，是否有機會拚一北一南當市長。

立委（民）王世堅：「我絕對沒有，我絕對沒有，亭妃委員他是主角，他是紅花我是配角，他是一朵紅花，那照說應該有，很多綠葉相伴，可是不知怎麼搞的就是...初選激烈的過程當中，那有一些綠葉可能就是，被除草劑給除掉，我北部的野草，我必須從頭到尾，一定是到台南的現場去。」

但初選之爭似乎還沒完，傳出民進黨中執委黃守達，在中執會議中，質疑此次初選民調，浮現國民黨介選跡象有制度性的疑慮，還特別點名台南。

立委（民）陳亭妃：「也提名了，我覺得這就是一個段落了。」

立委（民）王世堅：「經過初選裡面，我們台南市最強的，就是陳亭妃委員。」

王世堅趕緊緩頰，強調綠營初選已經翻頁，要帶頭展望2026，從南部帶起民進黨，全台氣勢。

立委（民）王世堅vs.立委（民）陳亭妃：「一馬當堅王世堅，一馬當先陳亭妃。」

