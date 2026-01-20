民眾收到「總統賴清德來信」談公民發展 刑事局急示警「是假的」：已蒐證偵辦

有民眾收到總統賴清德發信要談「公民發展」，刑事局緊急示警。

近日有不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件宣稱要談「公民發展」，誘騙民眾回信，警方緊急示警。刑事局今（20日）指出，相關郵件並非由總統府發出，明顯是詐騙釣魚信件，呼籲民眾務必提高警覺，切勿回覆或依指示操作，以免落入詐騙陷阱。

警方指出，該釣魚郵件內容以「你好！我是賴清德」作為開頭，信中聲稱若對「公民發展」相關議題有疑問，可寄信至所謂的「個人郵箱」，並刻意以「希望攜手為國家發展貢獻力量」等語句拉近距離，誘使收件人產生信任。郵件最後更要求民眾必須先回信，才能「繼續討論其他事情」，明顯屬於典型釣魚手法。

廣告

刑事局說明，詐騙集團刻意營造官方聯繫假象，藉此誤導收件人、取得信任後，再進一步進行詐騙或蒐集個資。相關行為已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警方已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐證偵辦，並同步通知相關業者協助下架。

警方也提醒，民眾若收到類似可疑郵件，應立即刪除，切勿點擊連結或回覆任何資料；如有疑慮，可撥打「165反詐騙專線」查證，或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，協助警方追查來源。

刑事局再次呼籲，政府機關不會透過不明電子郵件要求民眾提供個資或進行操作，民眾務必提高警覺，避免受騙。



