民眾收多張違規裁決書 新北交通裁決處：一次寄送非詐騙

〔記者黃子暘／新北報導〕詐騙手法不斷更新，新北市府交通事件裁決處長李忠台說，日前有民眾一次收到好幾張交通違規裁決書，謹慎防詐，打電話到裁決處確認，方知是汽車eTag忘記儲值、未補繳高速公路通行費，後續產生的交通違規一次寄送。

李忠台說，針對民眾短期間容易累積多件違規的案件，如國道高速公路通行費、路邊停車費逾期未繳等，採「總歸戶」模式，多張單包寄送以便一次簽收，裁決處統計，每月透過總歸戶平均寄送約3萬件裁決書。

廣告 廣告

裁決處提醒，交通部公路局各監理所、站及六都等全國裁決機關都不會寄送Email或簡訊催繳罰鍰，勿點選不明連結、輸入個資，如對裁決書內容有疑義，可撥(02)-89786101查詢

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

