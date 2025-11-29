民眾敲碗加開！南市「醫神巡禮」再度啟程

▲透過「看得見、走得到」的方式，認識在地文化資源與社區特色。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市北區區公所因應民眾高度好評與熱烈回響，今（29）日加碼再次舉辦「走讀鎮北坊—醫神巡禮」文化導覽活動，帶領報名民眾再度走進鎮北坊文化園區，串聯興濟宮、元和宮與福隆宮三座主祀保生大帝的歷史宮廟，深入認識醫神信仰，感受北區深厚的人文底蘊。

北區區長潘寶淑表示，8 月份首次開辦即秒殺額滿，許多民眾紛紛敲碗加場，因此公所再次推出加開場次，以走讀方式結合在地宮廟、街巷與中藥行的歷史脈絡，讓參與者以輕鬆步行方式感受「醫神守護、文化共融」的地方魅力。

廣告 廣告

本次活動延續上次最受歡迎的三款文化香包，每款均以宮廟特色、祈福意象及中草藥材設計而成，象徵祝福與保平安。參與者可依自身喜好選擇香包，並在導覽過程中走訪宮廟，體驗信仰文化與街區故事的互動性。

本次導覽由熟悉地方脈絡的陳建良老師領隊，沿途細說宮廟建築之美、保生大帝相關故事，以及鎮北坊歷史發展，並帶領民眾走入百年古井、古巷與傳統商街，認識中藥行聚落的人文風華。許多報名者表示，上次未能參加非常可惜，這次一開放報名便立即搶下名額，希望透過導覽更認識自己的家鄉。

潘寶淑區長指出，「走讀鎮北坊—醫神巡禮」不僅是一次文化參訪，更是讓大家重新連結土地情感的重要契機。透過實地踏查，民眾能看見宮廟如何在百年間守護居民，也能感受到街巷裡的溫度與生活脈動。