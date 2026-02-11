民眾敲碗成功？ 高雄果嶺公園春節接駁車 有望常態化營運

高雄市交通局為紓解果嶺公園停車問題，調整接駁公車動線，在春節假期間，提供捷運衛武營站直達果嶺公園。（任義宇攝）

在去年國慶日啟用的高雄果嶺自然公園，因前身為高雄高爾夫球場，每逢周末假期都吸引大批人潮，導致停車場供不應求，高雄市交通局為紓解停車問題，在春節假期間調整接駁公車動線，提供捷運衛武營站直達果嶺公園，盼利用大眾運輸分攤停車位不足窘境。不過該接駁車讓網友期盼，能於平時周末常態運行，去果嶺公園踏青更便利。

交通局表示，原有果嶺公園黃2D假日限定接駁公車，提供自澄清湖接駁至果嶺公園，而在2月14日至2月22日春節假期間，該路線將調整至捷運衛武營站發車，由捷運衛武營站發車，搭乘捷運民眾可自5號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務。

廣告 廣告

春節假期限定果嶺公園接駁車，自捷運衛武營5號出口即可搭車。（高雄市交通局提供／任義宇高雄傳真）

交通局提醒，該接駁車除夕當日不營運，收費方式比照市區公車採里程計費，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。該路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午6時45分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午6時10分，班距約20分鐘，每日提供33車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕鬆抵達果嶺自然公園。

除調整黃2D路線外，原有橘12區間車於春節假期亦維持行駛(除夕不營運)，提供長庚醫院站往返高雄果嶺自然公園之服務。橘12區間車自長庚醫院站發車前往果嶺的首班車為上午8時，自果嶺返回長庚醫院站的末班車為下午6時，班距約40分鐘，每日提供16車次服務。

該路線引發民眾好評，紛紛敲碗希望能在平時的周末假日，也能從衛武營發車，避免還要從澄清湖轉乘，讓去公園踏路途更便利。

對此交通局回應，將觀察春節期間運行狀態並評估效應後，再決定是否將該接駁車路線，導入平時周末假期中。

更多中時新聞網報導

北宜高鐵爭議 正反雙方環部對峙

彭啓明：地方要有垃圾自主處理設備

2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起