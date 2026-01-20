民眾敲碗的佛心百元年菜持續凍漲 22日開賣

台中市第五公有零售市場丸東商號連續第14年推出「百元年菜」。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市第五公有零售市場丸東商號連續第14年在春節前推出「百元年菜」，丸東商號老闆也是市場自治會會長李西東表示，雖然萬物齊漲，原物料及人力等成本更高於往年，但為了讓民眾用少少的錢就能吃到澎湃年菜，今年繼續凍漲，年菜1份仍維持100元，購買包含佛跳牆及紹興醉豬腳的全套10道菜只要1450元。

第五市場「百元年菜」物美價廉，連外縣市的顧客都專程來台中購買，今年元旦過後即有民眾頻頻探詢何時開賣。為了不讓顧客久候，將提早自115年1月22日星期四開賣。平日早上9點，除夕前3天提前在上午7點即開賣。伴隨年關將近，顧客採買需求逐漸增加，預期每日將吸引眾多人來第五市場消費採買。

第五市場丸東商號的「百元年菜」每年均供不應求，為了讓民眾一次購足，年菜備有蹄膀、砂鍋魚頭及人蔘雞湯、米糕、海鮮羹、鯧魚米粉等，品項多元，讓所有鄉親朋友用最少花費就能吃到懷念古早味的年菜。