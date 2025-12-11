☆民眾新聞 「屏東酒廠」通過認證為環境教育設施場所 紅標、黃標米酒差別何在？ 這裡有答案

01.%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E9%85%92%E5%BB%A0%E8%A2%AB%E8%AD%BD%E7%82%BA%E3%80%8C%E7%B1%B3%E9%85%92%E7%9A%84%E6%95%85%E9%84%89%E3%80%8D%EF%BC%8C%E7%82%BA%E5%9C%8B%E5%85%A7%E7%94%A2%E8%83%BD%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%B4%85%E6%A8%99%E7%B1%B3%E9%85%92%E7%94%9F%E7%94%A2%E5%B7%A5%E5%BB%A0%E4%B9%8B%E4%B8%80%EF%BC%88%E5%9C%96%EF%BC%9A%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%EF%BC%89



【記者黃楸玲／台北報導】

具有百年歷史的「屏東酒廠」12/9日獲環境部認證通過成為環境教育設施場所。「屏東酒廠」不僅建築物本身就具有歷史意義，還將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物華麗轉身為能源，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電。此外，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至九成，每支酒瓶重複使用次數達5次。「屏東酒廠」也成為全臺首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所。

這座創立於1923年的百年酒廠，不僅是南臺灣最大紅標米酒生產基地，更以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

廣告 廣告

「屏東酒廠」的環境教育意涵除了將酒糟用於沼氣發電，玻璃酒瓶回收重複使用外，還包括將釀酒製程所產生的污泥轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間。此外，大家常聽到的紅標米酒、黃標米酒，它們有什麼差別，都可以在這裡找到答案。

屏東酒廠強調：「每一瓶米酒，背後不只是百年工藝，更是我們對土地、資源與環境永續的承諾。屏東酒廠將以101年的韌性，陪伴南臺灣邁向下一個百年的永續。」本次通過環境教育認證不只是歷史成就，更是未來責任。

環境部「環境教育認證審查會」由21位委員組成，環境部政務次長葉俊宏擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人。審查會委員除政府機關5位代表外，還包括合計14位的民間團體代表及專家學者，該審查會每2個月召開一次。