民眾樂見賴清德邀習近平喝珍奶？《遠見》民調：逾6成台灣人表態支持 過半民眾不認為中共2027有能力動武

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

兩岸局勢緊張，不過總統賴清德稱台灣一直抱持善意，他多次提到願意邀中國國家主席習近平喝珍珠奶茶。針對兩岸關係，最新《遠見》民調顯示，有高達60.3％民眾同意兩岸政治領袖應該見面，僅27.1％民眾不同意；續問若兩岸政治領袖會面，應由誰代表台灣出席？結果顯示，最多人支持由總統賴清德（37.2％）代表台灣出席，接著依序為前總統蔡英文（17.3％）、立法院長韓國瑜（13.9％）、國民黨主席鄭麗文（6.1％）、前台北市長柯文哲（5.1％）。

廣告 廣告

最新《遠見》民調顯示，有高達60.3％民眾同意兩岸政治領袖應該見面，其中賴總統獲得最高比例支持代表台灣。（圖／總統府）

針對賴清德日前表示「北京可能於2027年完成或具備全面武力犯台能力」，該調查指出，有34.5％民眾相信此一說法，54.2％民眾則不相信，顯示多數民眾對短期內發生戰爭的風險評估，抱持相對保守的態度。

台灣民眾對中國的印象則相對分歧，分別有27.6％變好、34.9％變差；該民調進一步詢問民眾的看法，56.6％認為台灣應「增加與中國大陸互動」，25.9％主張「減少交流」，顯示希望兩岸交流仍是社會主流意見。

該民調也顯示，台灣民眾對美國的觀感出現明顯轉折，48.6％受訪者認為對美國印象變差，相較2024年底調查的28.6％，大幅增加20個百分點，創歷年新高；僅14.8％民眾認為對美國印象變好。

該民調為遠見民意研究調查所執行，調查地區包括台灣地區22縣市，調查對象為居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾；調查期間為今年12月3日至12月11日，調查方式為電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模達1,070份，抽樣誤差則是，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3%。





更多FTNN新聞網報導

沒等到道歉 黃國昌轟賴清德小孬孬：民眾黨下午2點赴北院正式提告

賴清德剛說完中國跨海是難題 中共今宣布對台軍演

鄭麗文勸賴清德「做兩件事可能更早見到習近平」 李乾龍強調美邀鄭赴華府、對岸表達交流意願

