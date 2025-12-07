民眾注意！新北三峽化學工廠大火濃煙直竄 消防局急籲「外出請配戴口罩」

新北三峽化學工廠大火濃煙直竄。（翻攝畫面）

快關門窗！新北三峽一處鐵皮化學工廠今（7）日發生火警，消防局急呼籲民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩，現場畫面也曝光。

三峽區弘道路102號之3一處鐵皮工廠（化學工廠）今天冒出火煙，消防局派遣3大1中18分隊49車123人前往搶救。另外，消防局也提醒三峽區及鄰近區域的民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。

根據消防局消息，火勢於16時28分得到控制，目前燃燒1間廠房，內部存放有醋酸及過氧化氫，無人傷亡，至於詳細起火原因，仍待釐清中。

